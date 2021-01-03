3 Ocak 2021 koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 3 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 3 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 138 bin 941 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 9 bin 877. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 515 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 10 bin 102.
Son 24 saatte 193 hasta vefat etti, 10 bin 102 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 24 milyon 950 bin 829, toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912, toplam vefat sayısı 21 bin 488, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 612, hastalarda zatüre oranı %3.8, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 136 bin 534 oldu.
Bugün tespit edilen 1.515 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra vaka sayısı 10.000’in altına indi. Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Birlikte güçlüyüz. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 3, 2021