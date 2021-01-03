Sağlık Bakanlığı 3 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 138 bin 941 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 9 bin 877. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 515 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 10 bin 102.

Son 24 saatte 193 hasta vefat etti, 10 bin 102 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 24 milyon 950 bin 829, toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912, toplam vefat sayısı 21 bin 488, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 612, hastalarda zatüre oranı %3.8, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 136 bin 534 oldu.