Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarında gönüllü yer alan Doç. Dr. Yolbaş, bir ay önce aşı yaptırdı. Tek doz uygulanan aşıdan 3 hafta sonra test yaptıran Yolbaş'ta, koronavirüse karşı yeterli düzeyde antikor oluştuğu belirlendi.

DÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve COVID-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Sinovac firmasının CoronaVac aşısını yaptıranlarda ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirtti.

“Salgından kurtulmanın tek yolu aşı”

Önümüzdeki günlerde ülkede aşılamanın başlayacağını aktaran Tekin, salgından kurtulmanın yönteminin aşı olduğunu, aşının hastalığın ağır geçmesini ve bulaşmasını engelleyeceğini, bu nedenle önemli olduğunu vurguladı.

Tekin, Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı takviminde hangi aşı gelirse gelsin toplum olarak önyargısız aşı olunması gerektiğini söyleyerek, aşılamayla salgın sürecinin hızlı şekilde atlatılması gerektiğini dile getirdi.

Aşılarla ilgili çeşitli spekülasyonların olduğunu, yan etkileri, sıkıntıları ve olumsuzluklar olabileceğine dair haberlerin yer aldığını anımsatan Tekin, aşıların binlerce yıldır birçok hastalığa karşı insanları koruduğunu, aşılarla ilgili herhangi bir olumsuz durum olmadığını ve insanların rahat şekilde yaptırabileceklerini kaydetti.

"Mutlaka aşı yaptırın"

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlyas Yolbaş ise gönüllü olarak bir ay önce aşı yaptırdığını, aşının ciddi bir yan etkisini görmediğini söyledi.

"Tek doz aşı yapıldıktan yaklaşık 3 hafta sonra antikor testi yaptırdım ve yeterli düzeyde antikor oluşturduğunu gördük" diyen Yolbaş, aşıyı hiçbir endişe duymadan yaptırdığını aktardı.

Bütün aşıların güvenli olduğunu dile getiren Yolbaş, şunları kaydetti:

"Risk gurubundaysanız Sağlık Bakanlığı önerileri dahilinde mutlaka aşı yaptırın. Aşıya güvenin. COVID-19 kişilerde ciddi hasar bırakabiliyor. Bu nedenle risk almamak için herkese aşı yapmalarını öneriyorum. Sağlık Bakanlığımıza güveniyoruz, bu konuda herhangi bir sıkıntının olacağını da düşünmüyorum."