Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutasyonlu virüs hakkında merak edilenleri TRT Haber yayınında anlattı.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan, İngiltere’de mutasyonlu virüsün görüldüğü andan itibaren 4 ülkeyle sınırların kapatılmasının doğru bir yaklaşım olduğuna dikkat çekti.

İlhan, “Mutasyonlu virüsün yayılmaması beklenemezdi. Bu durum bizi önlemleri ve tedbirleri gözden geçirmeye sevk etti. Tedbirler ve denetimlerle koronavirüsle mücadele devam ediyor. Henüz mutasyonlu virüsün ülkemizde yayıldığına yönelik bir kanıt yok elimizde. Sadece o ülkeden gelenlerde söz konusu “dedi.

"Mutasyonlu virüsün daha öldürücü olduğuna dair bir kanıt yok"

Prof. İlhan, mutasyona uğrayan virüsün henüz daha öldürücü olduğuna dair bir kanıt olmadığına vurgu yaparak, “Elbette virüsün hızlı yayılması bizim için endişe verici ama koronavirüs hastalığının yayılımında iki faktör önemli. Bir tanesi virüsün bulaşması, bir tanesi de bulaştığı kişide öldürücü olması. Virüste beklediğimiz mutasyon bu mu olacak onu iyi takip etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Geçmişteki virüslerin de mutasyona uğrayarak kaybolduklarının altını çizen İlhan, mevcut aşıların mutasyonlu virüs üzerinde etkili olduğunu belirtti.

"Mevcut aşılar mutasyonlu virüse karşı etkili"

Prof. İlhan, “Şu an bütün önlemlerimizi aldık. Aşılar şu an ki virüse etki ediyor. Bunu Dünya Sağlık Örgütü de dile getirdi. Virüs yeniden mutasyon geçirebilir. Türkiye’de binden, dünyada 4 binden fazla mutasyon saptandı. Ancak geçirilen mutasyonun olumlu olmasını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların her zaman olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerektiğine dikkat çeken İlhan, “Bizim yine maske ve mesafeye uymamız gerek. Bu önlemlere uyulduğunda, mutasyonlu virüs yayılsa bile en az etkiyle toplumumuzu etkileyecektir. Şu an tedbirlere uymak ve aşı olmak dışında yapılacak başka bir şey yok” dedi.