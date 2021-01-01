Sağlık Bakanlığı 1 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 158 bin 103 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 12 bin 203. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 908 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 14 bin 110.

Son 24 saatte 212 hasta vefat etti, 14 bin 110 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 24 milyon 662 bin 670, toplam vaka sayısı 2 milyon 220 bin 855, toplam vefat sayısı 21 bin 93, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 891, hastalarda zatüre oranı %3.8, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 114 bin 760 oldu.