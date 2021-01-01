Bir yandan gribal enfeksiyonlar, diğer yandan koronavirüs...

Hastalıklara karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyenler, doğal şifa kaynağı görülen bitki çaylarına yöneliyor. Ancak bilinçsiz tüketim, faydadan çok zarar veriyor.

'İlaç kullanan kişiler bitki çayı konusunda uzmana danışmalı'

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Zünbülcan, ilaç kullanan kişilerin tüketecekleri bitkinin türünü ve miktarını mutlaka bir uzmana danışmaları konusunda uyardı.

İlaç kullanmayan kişilerin de bitki çaylarını iki üç fincandan fazla tüketmemeleri gerektiğini belirterek, "Aşırıya kaçılan bitki çayları böbrek fonksiyonlarını bozabilir, karaciğer fonksiyonlarını bozabilir" dedi.

Yeşil çay konusunda uyardı

Zünbülcan yüksek oranda kafein içeren yeşil çay tüketimi konusunda da uyarılarda bulundu:

"Özellikle kalp hastalarında, yüksek tansiyon hastalarında, gebe ve emziklilerde oldukça zararlı olabiliyor. Sağlıklı kişilerde bile maksimum 2 fincan tüketilmesi gerekirken bu tarz rahatsızlığı olan kişilerin mutlaka yeşil çaydan uzak kalması gerekiyor."

İlaçlarla etkileşime girerek ters etki yapabiliyor

Kekik çayı, tansiyonu düşürebiliyor. Ekinezya ise kolesterol ve alerji ilaçlarıyla etkileşime girebiliyor.

Zünbülcan, "Ada çayı da sinol denen bir etken madde içeriyor Eğerki sakinleştirici ilaç kullanıyorsanız onunla etkileşime girebiliyor. Pıhtılaşma problemiyle ilgili ilaç kullananlar varsa zencefil çayından mutlaka uzak kalmalılar" diye konuştu.

Bitki çayları kronik hastalıklarda tedavinin etkinliğini de azaltabiliyor.