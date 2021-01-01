İstanbul'da yaşayan Oruç ailesinin çocukları Ebedin Oruç ve Mehmet Agit'e doğumlarından 2 yıl sonra Akdeniz anemisi teşhisi konuldu.

Aile, çocuklarını 3 yıl önce Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne getirdi.

Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi'nde görevli Prof. Dr. Savaş Kansoy, Prof. Dr. Serap Aksoylar ve Uzman Hekim Gülcihan Özek tarafından muayene edilen kardeşler için kemik iliği nakli kararı alındı.

Akraba içi donör taramasında kardeşler ile teyzeleri Mizgin Oruç'un kemik iliğinin uyumlu çıkmasının ardından ilk nakil, 2 yıl önce Ebedin'e yapıldı.

Ebedin'in sağlığına kavuşmasının ardından doktorlar, teyze Oruç'tan aldıkları iliği bu kez Mehmet Agit Oruç'a nakletti.

Aile, çocuklarının tedavi süreçleri boyunca Bornova'da Hasta Çocuk Evleri Derneği'nce kendilerine sağlanan evde ağırlandı.

"Kardeşim çocuklarıma ikinci bir hayat verdi"

Anne Maryete Oruç, 12 yaşındaki Ebedin ile 10 yaşındaki Mehmet Agit'in hastalıkları nedeniyle zor bir çocukluk geçirdiğini söyledi.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin kemik iliği nakli konusunda başarısını duydukları için İzmir'e geldiklerini belirten anne Oruç, "Kemik iliği donörü azlığı nedeniyle birçok hasta hala nakil olmak için sırada beklerken çocuklarımın iliklerinin teyzeleriyle yüzde 100 uyumlu çıkması mucize oldu. Nakil de başarılı geçti. Allah'a şükürler olsun kardeşim de çocuklarım da sağlıklarına kavuştu. Teyzeler için 'Anne yarısıdır' derler, kardeşim çocuklarıma ikinci bir hayat verdi. Çocuklarıma sık sık, hayatlarını teyzelerine borçlu olduklarını söylüyorum” dedi.

Oruç, herkesi nakil bekleyen çocuklar için bağışçı olmaya çağırdı.

"İliğimin uyumlu olduğunu öğrendiğimde ağladım"

Teyze Mizgin Oruç ise yeğenlerinin kemik iliği nakliyle sağlıklarına kavuşacaklarını öğrendiğinde hiç düşünmeden donör olmayı kabul ettiğini aktardı. Oruç, "İliğimin uyumlu olduğunu öğrenince ağladım. Hiç düşünmeden onlara 2 yıl arayla kemik iliğimi verdim. İkisi de iyileştiği için çok mutlu oldum. Yine ihtiyaçları olsa hiç düşünmeden onlara iliğimi veririm. Aslında bu süreçte ben değil onlar verdikleri mücadeleyle kahraman oldular” dedi.

“Benim hayatta 3 kahramanım var”

Ebedin Oruç, teyzesinin verdiği ilik sayesinde sağlığına kavuştuğunu anlatarak, "Artık yorulmadan hareket edebiliyorum. Benim hayatta 3 kahramanım var. Biri teyzem, diğerleri ise annem ve doktorlarım" dedi.

Hastanenin Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Savaş Kansoy da kemik iliği bekleyen birçok çocuk hastalarına birinci derece akrabalarından nakil yaptıklarını, Oruç kardeşlerin de başarılı geçen nakil süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuştuğunu belirtti.