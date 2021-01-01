Tam 9 aydır hiç durmadan, bayramlarda, özel günlerde pandemiyle mücadele için en ön cephede savaşan sağlık çalışanları, yılbaşı gecesinde de koronavirüs pozitif hastaları yaşama döndürmek için mesaisine devam etti.

Türkiye'nin en büyük pandemi merkezi Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, 300’ün üzerinde sağlık çalışanının yılbaşı gecesi de görev başında olduğunu söyleyerek, salgınla mücadelede Türkiye’nin başarısının ardındaki gerçekleri anlattı.

“Binlerce kişinin nefes açlığına şahitlik ettik”

Hastalar ve hastalıklar olduğu sürece mesaileri bitmeyecek bir meslek grubu olduklarını ifade eden Doç. Dr. Yiyit, “Biz hasta olduğu sürece hastalıklar var olduğu sürece mesaisi bitmeyecek bir meslek grubuyuz. Sadece bu hastanede 300'ün üzerinde personel bu gece nöbetçi. Önemli gün ve geceleri, bu gece olduğu gibi evinden ve sevdiklerinden uzakta geçiren insanlardan bahsediyorum. Bu insanlar fiziksel olarak yoruldular. Çok uzun süredir koruyucu kıyafetlerin içinde, buğulanmış gözlüklerin arkasında geçen uzun aylardan bahsediyorum. Düşünün binlerce kişinin nefes açlığına şahitlik ediyorsunuz, binlerce kişinin ölüm korkusunu giderebilecek tek kişisiniz. O insanların ölümle kalım arasındaki çizgide tutabilecekleri el, sadece bizim elimiz. Sadece bizim dik duruşumuzdan güç bulabiliyorlar” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

“Bu 9 aylık süreç bizim için EKG çizgisinin iniş çıkışları gibiydi”

Taburcu olan her hastada mutlu olduklarını, hayatını kaybeden hastalarda ise üzüntü yaşadıklarını söyleyen Yiyit, “Her, yaşam ve ölüm arasındaki çizgide gidip gelen hastanın çektiği ıstırap, kendi annelerinin babalarının çektiği ıstırap gibi sağlık çalışanlarının da içini yaktı. Her bir ölümün kenarından dönüp taburcu olup sevdiklerine kavuşan insan da bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Aslında bu 9 aylık süre bizim için bir EKG çizgisinin iniş çıkışları gibi, üzüntüyle mutluluk arasında gidip gelen bir şekilde geçti” dedi.

“Önde doktorlar olsa da asıl kahraman diğer sağlık personellerimiz”

Salgınla mücadele noktasında önde doktorlar dursa da diğer sağlık personelinin de bu savaşta çok büyük emekleri olduğunun altını çizen Yiyit, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir çocuğun yatalak annesine yapabileceği her şeyi, hemşire arkadaşlarımız yapıyor buradaki hasta bakımında. Bunun yanında hasta bakım elemanlarımız ve temizlik elemanlarımız, sekreterlerimiz ve güvenlik ekibimiz yani bu takımın diğer parçalarını da unutmamak lazım. Özellikle temizlik ve hasta bakım elemanlarımız, pozitif hastaların yattığı o odalara defalarca girdiler, temizlediler. Birçok kişinin kendi Kovidli anne babasının odasına dahi girmeye çekindiği bir ortamda, onlar akşama kadar birçok hastanın yanında saatlerce bulundular. Sağlık işi bir ekip işi. Biz kocaman bir aileyiz ve bu savaşı da bir ekip olarak verdik.”

Türkiye, pandemi ile mücadelede diğer ülkelerden avantajlı konumda

Türkiye’nin pandemi ile mücadelede diğer ülkelere göre avantajlı konumda olduğunu ifade eden Yiyit, “Türkiye'de sağlıkta dijital bir devrim yaşandı. Güçlü dijital altyapımız sayesinde hastane ağlarımızı arka planda topladık ve hastane otomasyon sistemlerinin, bakanlık nezdinde SİNA programı ile birleştirilmesi ve işlenmesi gücümüz vardı. Bu sayede rakamları anlık görebildik, geleceği ona göre planlayabildik” dedi.

Dünyadan farklı olarak hastaların erken dönemde tedavi edildiğini ve yoğun bakıma muhtaç olmamaları felsefesiyle tedavileri gerçekleştirdiklerini ifade eden Yiyit, vaka sayıları yüksek olsa da ölüm oranlarının hep düşük kaldığını ve Türkiye’nin bu süreci çok iyi yönettiğini söyledi.

