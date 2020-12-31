Sağlık Bakanlığı 31 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 178 bin 217 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 14 bin 380. Bugünkü hasta sayısı 2 bin 219 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 22 bin 21.

Son 24 saatte 239 hasta vefat etti, 22 bin 21 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 24 milyon 504 bin 567, toplam vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652, toplam vefat sayısı 20 bin 881, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 918, hastalarda zatüre oranı %3.8, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 10 bin 650 oldu.