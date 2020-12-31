Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yılbaşında herkesin kurallara uyması gerektiğini eğer dikkat edilmezse 15-20 gün sonra bir bedel ödenebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü, evde hane halkıyla birlikte olunması, akraba, komşularla bir araya gelinmemesi gerektiğini belirtti.

"Ev ortamlarında virüsün bulaşma riski çok yükseldi"

Özlü, "Bu yılbaşını birlikte geçirmek güvenli değil; çünkü şu anda çok virüs taşıyan kişi var. Bunların çoğu da hiçbir semptomu olmayan, kendini tamamen sağlıklı hisseden kişiler. Ev ortamlarında virüsün bulaşma riski çok yükseldi. Sayın bakan, ev ortamlarında bulaşın yüzde 85 olduğunu açıkladı. Ev içinde maske ve mesafe olamıyor. Birlikte oturuyorsunuz, uzun süre kapalı yerde bir arada kalıyorsunuz, birlikte yiyip içiyorsunuz. Eş, dost bir araya gelince araya mesafe koymuyor. Virüsün bulaşmaması mümkün değil. Sizde de olabilir. Siz de bulaştırabilirsiniz, başkası da size bulaştırabilir" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA | Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü]

"Dikkat etmezsek yılbaşının faturası olur"

Kimseye zarar vermemek ve kimseden zarar görmemek için bu yılbaşında dikkat etmenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Özlü şöyle devam etti:

"Eğer buna dikkat etmezsek bu yılbaşının bir faturası olur. Yılbaşından 15-20 gün sonra bir bedel öderiz. Vakaları yeni yeni azaltıyoruz. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları var. Birçok dükkan kapandı, insanlar dükkanlarını açamıyor. Bu sürecin uzamaması ve normale dönmemiz için dikkat etmemiz lazım"