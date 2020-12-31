Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 17:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İki doktor koronavirüse yenik düştü
[Fotoğraf: DHA]
Iğdır'da Doktor Emin Akyıldız, Trabzon'da da Doktor İlhan Demirel koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Iğdır Devlet Hastanesi Diyaliz Bölümü Sorumlusu Dr. Emin Akyıldız yakalandığ yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: DHA | Dr. Emin Akyıldız ]
65 yaşındaki 2 çocuk babası Akyıldız, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzon’da doktor, koronavirüse yenildi
Trabzon’da 15 gündür yen tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: DHA | Dr. Hüseyin İlhan Demirel]
Demirel, 75 yaşındaydı. Demirel’in ölümü ailesi, meslektaşları, mesai arkadaşları, hastaları ve hasta yakınlarını üzüntüye boğdu.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Çalışanları
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