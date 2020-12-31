Burundan sürüntü almayı tarihe karıştıracak yüksek teknoloji özelliğiyle ve hastalığın erken evresinde de sonuç vermesiyle öne çıkan nanoteknoloji temelli Türk malı "Diagnovir" adlı sistemin yabancı menşeli PCR testlerinin yerini alması hedefleniyor.

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) baş araştırmacılarından Doktor Öğretim Üyesi Bülend Ortaç, geliştirdikleri teknolojinin PCR testine göre daha hızlı sonuç verdiğini hastalığın erken evresinde teşhisinde kullanılabileceğini söyledi.

Yeni teknolojinin fikri hakkının korunması için uluslararası patent başvurusu yapıldı, ayrıca yüksek ihracat potansiyeli taşıyan sistemin, yurt içi ve yurt dışında yaygın kullanımı için gerekli tüm işaretleme, belgelendirme ve akreditasyon adımları başladı.