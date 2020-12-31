Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 25 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Çin ana karasında son 24 saatte 9'u yurt içi kaynaklı, 25 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı vakaların 5'ine Liaoning eyaletinde, 2'sine Pekin'de, 2'sine de Heylongciang'da rastlandı.
Son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 52 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 50 kişi iyileşti.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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