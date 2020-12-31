Yurt içi kaynaklı vakaların 5'ine Liaoning eyaletinde, 2'sine Pekin'de, 2'sine de Heylongciang'da rastlandı.

Son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 52 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 50 kişi iyileşti.