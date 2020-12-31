Ulusal Sağlık Ürünleri Yönetimi yetkilisi Çın Şıfey, düzenlediği basın toplantısında, Sinopharm aşısının koşullu kullanımına ilişkin onayın verildiğini açıkladı.

Koşullu kullanım, araştırmanın sürdüğü ve yetkililerin farklı sağlık profillerine sahip belirli topluluklarda aşının güvenliği ve etkinliğine ilişkin daha fazla veri talep edebileceği anlamına geliyor.

Bu durumda aşının, belli yaş gruplarında kullanımı kısıtlanabilecek.

Yetkililer, Sinopharm aşısının ücretine ilişkin bir rakam dile getirmezken, bunun kesinlikle karşılanabilecek bir fiyat olacağı ifade edildi.

Sinopharm'ın toplu üretim aşamasında olduğu belirtilirken mevcut üretim kapasitesine ilişkin bilgi verilmedi.

Çin'de testler devam ederken, sağlık çalışanları dahil bir milyondan fazla kişiye, acil onayla Çinli şirketlerin geliştirdiği aşılardan yapıldı.