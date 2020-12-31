Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta 50 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Tunus'ta 50 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 5 bin 620'ye yükseldi.
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19'dan 50 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 413 yeni vaka tespit edildi. Ülkede 579 kişi ise sağlığına kavuştu.
Son verilere göre, ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 620'ye, vaka sayısı 137 bin 216'ya, iyileşen kişi sayısı ise 104 bin 980'e ulaştı.
Etiketler: Koronavirüs
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