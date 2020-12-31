Şizuoka eyaletinin Şimada ilçesindeki ormanlık alana helikopter düştü.

Kyodo Ajansının emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, olay yerine intikal eden güvenlik birimleri, helikopterin enkazına ulaştı.

Hastaneye kaldırılan pilot Demura Kotaro (46) hayatını kaybetti. Kaza sonrası başka yaralanan olmadığı ve yangın çıkmadığı kaydedildi.

Kalkıştan yarım saat sonra düştü

Japonya Ulaşım Güvenliği Kurumuna göre, Mie eyaletindeki Tsu ilçesinden kalkan helikopter, Tokyo yakınlarındaki Yokohama kentine seyrederken kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra düştü.