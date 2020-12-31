Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 07:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da helikopter düştü: 1 ölü
Japonya’nın Şizuoka eyaletinde ormanlık alana düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti.
Şizuoka eyaletinin Şimada ilçesindeki ormanlık alana helikopter düştü.
Kyodo Ajansının emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, olay yerine intikal eden güvenlik birimleri, helikopterin enkazına ulaştı.
Hastaneye kaldırılan pilot Demura Kotaro (46) hayatını kaybetti. Kaza sonrası başka yaralanan olmadığı ve yangın çıkmadığı kaydedildi.
Kalkıştan yarım saat sonra düştü
Japonya Ulaşım Güvenliği Kurumuna göre, Mie eyaletindeki Tsu ilçesinden kalkan helikopter, Tokyo yakınlarındaki Yokohama kentine seyrederken kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra düştü.
Etiketler: Japonya
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