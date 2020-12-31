Atina, bir kez daha Batı Trakya'daki azınlık okullarını asimile etme çabasında.

Çıkarılan genelgeyle, İskeçe ve Gümülcine'deki Türk okullarının isimlerinde bulunan "Azınlık" ifadesi silinerek yerine "Müslüman" ifadesi getirildi.

Bölgedeki Türkler karara tepkili

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, Türk azınlığın, 'uluslararası azınlık' statüsünün görmezden gelindiğini vurguladı.

Gümülcine Azınlık Medrese-i Hayriye Ortaokulu yönetimi ise "Bu oldu bitti asla kabul edilemez" açıklamasını yaptı. Açıklamada, kararın, soyu belli olmayan bir toplum meydana getirme gayreti olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 11 sene önce azınlık okullarına gönderilen genelgelerde yine "Müslüman okulu" ifadelerinin kullanıldığı hatırlatıldı.

Bununla, Türk azınlığa ait özel eğitim ve hakları ortadan kaldırmayı hedeflediği vurgulandı.

Rodop ili Değişiklik Hareketi Partisi milletvekili İlhan Ahmet de parlamentoya soru önergesi sundu. Ahmet, söz konusu genelgenin iptal edilmesini ve eski tabelaların iade edilmesini istedi.