Umut veren haber ABD’deki Cleveland Clinic’te yapılan araştırmadan geldi.

PLOS Biology isimli dergide yayınlanan araştırma uyku sorunu yaşayanların kullandığı melatoninin koronavirüsün bulaşmasını engellediğini ortaya çıkardı.



Yapay zeka kullanarak hastanede Covid-19 şüphesiyle başvuran 27 binden fazla insanda inceleme yapıldı. Melatonin verilen katılımcıların yaklaşık yüzde 28’inin test sonuçları negatif çıktı.

“Doktora danışılmadan kullanılmamalı"

Bilim insanlarının keşfi melatonin hapının erişilebilir ve ucuz olması nedeniyle de dikkat çekiyor.

Cleveland Clinic’in Genom Bilimi Enstitüsü’nde görevli bilim insanı Feixiong Cheng, “Bu sonuçlar çok önemli fakat insanlar henüz doktorlarına danışmadan bu takviyeyi alıp kullanmamalı. Daha geniş çaplı araştırmalar ve kontrollü deneyler bu ilacın etkisini ortaya koyacaktır. Fakat biz bu araştırmada melatoninin araştırılmaya değer olduğunu keşfettik” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın da ilaç listesindeydi

Koronavirüs ile uyku düzeni arasındaki bağı daha önce ortaya çıkaran bilim insanları ABD Başkanı Trump’ın ekim ayında Covid-19 olduktan sonra içinde melatoninin de olduğu bir ilaç kokteyli ile sağlığına kavuşmasını sağlamıştı.

Melatonin insan vücudunun gelişmesine yardımcı olan bir hormon. Dayanıklılığı arttırıyor ve Covid-19’un yarattığı doku ve organlardaki tahribatı azaltıyor.

Melatonin ile ilgili diğer araştırmalar da heyecan yaratıyor



Columbia Üniversitesi’nde entübe Covid-19 hastaları üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda da entübe hastalara verilen melatonin ile daha iyi sonuçlar alındığı belirlendi.

Toronto Üniversitesi’nde bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada melatoninin koronavirüs aşısına eklenmesinin aşının etkisini artıracağı sonucuna varılmıştı.



