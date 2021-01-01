Çin’den Türkiye’ye gelen koronavirüs aşılarının inceleme süreci başladı, aşı takvim de hazırlandı. Önümüzdeki süreçte uygulamalarda başlayacak. Peki, zatürre ve grip aşısı yaptıranlar, koronavirüs aşısı yaptırabilecek mi?

Doç. Dr. Avşin Emre Kayıpmaz, yurda gelen aşılardan alınan numunelerin, yaklaşık 14 gün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumunun uluslararası akredite laboratuvarlarında incelemeye tabii tutulacağını, standartlara uygun olması halinde de ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlayacağını aktardı.

Kayıpmaz, “Aşılar 28 gün arayla 2 doz şeklinde uygulanacak. İlk uygulanacak kişiler, koronavirüs hastalarıyla yakın temas halinde olan sağlık çalışanlarını olacak. Huzurevi, engelli rehabilitasyon evi gibi yerlerde kalanlar ve onlara bakım hizmeti veren personellerin aşılanması ön planda olacak “dedi.

“İlk dozdan 6 hafta sonra antikor istenilen düzeye gelmiş olacak”

0 ila 28’nci günlerde uygulanacak 2 doz aşının ardından da vatandaşları, toplumdaki bağışıklık belli bir düzeyin üzerine çıkıncaya kadar tedbirli olmaları konusunda uyaran Doç. Dr. Kayıpmaz, “Bağışıklık oranı yüzde 60’ların üstüne çıkıncaya kadar biz tedbirli yaşama devam etmek zorundayız” şeklinde konuştu.

İlk aşının uygulanmasından yaklaşık olarak 6 hafta sonra yani 42’nci günden itibaren antikorların istenilen koruyucu düzeye gelmiş olacağını belirten Kayıpmaz, tedbirlere uymaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Grip ve zatürre aşısı yaptıranlar COVID-19 aşısı yaptırabilir”

Kayıpmaz, grip ve zatürre aşısı yaptıranların koronavirüs aşısı yaptırabileceğini de söyledi. Özellikle grip aşısının inaktive bir aşı olduğunu ve aynı gün bile yapılabileceğini ifade etti.

Kayıpmaz, “Grip aşısı ve diğer pnömomok aşıları sizi başka mikroorganizmaların sebep olduğu zatürreden ve solunum yolu enfeksiyonlarından koruyor. Bu COVID-19 aşısı, SARS COV2’nin sebep olduğu zatürreden bizi koruyacak bir aşı. 2 aşıyı vurulan kişilerin de COVID-19 aşısı vurulmalarında bir mahsuru yok. Ama aşı sonrası istenmeyen etkilerin gözlenmesi açısından birkaç hafta süre vermekte fayda var. Zaturre aşıları için bu sürenin yaklaşık bir ay kadar olması gerekiyor” dedi.

