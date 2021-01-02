Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, aşıların ruhsat alabilmesi için Faz-3 çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Faz-3 çalışmalarında aşıların etkinliğine bakıldığını ifade eden Prof. Tezer, "Geçen hafta ülkemizde Çin menşeli koronavirüs aşının ara verileri açıklandı. 18-59 yaş grubu sağlık çalışanları olan gönüllerin yer aldığı ara veri çalışmaları kapsamında aşının koruyuculuğunun etkinliğinin yüzde 91,25 olduğu açıklandı. Çalışmalar devam ediyor. İlerleyen günlerde bu etkinlik oranı daha da artabilir. Bizim için yüzde 90'ın üzerinde olması önemli bir veridir" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

“Çin’de mayıs ayından beri hastalık görülmedi”

Prof. Dr. Tezer, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının Çin'de yaklaşık 700 bin dozda uygulandığına vurgu yaptı.

Tezer, “Çin'de şu anda Faz-3 çalışmaları yapılamıyor. Çünkü, Çin'de mayıs ayından beri hastalık yok. Faz-3 çalışması yapıp ruhsat alınabilmesi için hastaya ihtiyaç var ama ülkede COVID-19 dolaşımı yok. Yani aşının etkinliğini görebilmek için hastaların olması ve bu aşılı kişilerin temas etmesi gerekiyor. Şu durumda aşı yapsalar yüzde 100 etkinliği çıkar. Böyle bir şeyde çok doğru bir veri olmaz. Bu yüzden Çin kendi ülkesinde hasta olmadığı için hastalığın yoğun olduğu ülkelerde çalışmalarını yürütüyor” dedi.

“Aşıların acil kullanım izinleri var”

Çin’den gelen aşının acil kullanım izinleri olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Tezer, “Ruhsat onayları için Faz-3 çalışmaları gereklidir. Çin de kendi ülkesi dışında yürütülen çalışmalardaki sonuçlara bakarak, ruhsat onayları için başvuracaktır."



