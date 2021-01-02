Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk, sigara kullanımının Türkiye ve dünyadaki kullanım oranlarını değerlendirdi, uyarılarda bulundu.

Öztürk'ün verdiği bilgilere göre, dünyada 1,1 milyar kişi sigara kullanıyor. 15 yaş üstü bireylerde ise sigara içme oranı yüzde 21,9.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 verilerine göre, Türkiye'de 15 yaş üstü bireylerde sigara içme oranı yüzde 31,4. Türkiye sigara kullanımı yoğunluğu açısından dünyada 24. sırada yer alıyor. 2010-2019 yılları arasında 15 yaş üstünde sigara kullanımında da artış var.

Sigara kullananlar koronavirüsü daha ağır geçirebiliyor

Sigara kullananlar, yeni tip koronavirüsü (COVID-19) daha ağır geçirebiliyor. Yapılan çalışmalarda sigara içenlerin içmeyenlere oranla COVID-19'dan ölüm hızının 14 kat fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Kanserlerin 3'te 1'inden sigara sorumlu

Sigara kullanımı başta kalp ve solunum yolu hastalıkları olmak üzere 20'den fazla kanser türünün oluşumunda rol oynuyor. Akciğer kanseri vakalarının yüzde 90'ı sigara kullanımından kaynaklanıyor. Gırtlak, ağız boşluğu, yemek borusu, mide, kolon, pankreas, böbrek, mesane, meme ve rahim ağzı kanserlerinin oluşumunda da sigaranın etkin rolü olduğu biliniyor. Bütün kanserlerin yaklaşık 3'te 1'inden sigara sorumlu tutuluyor. Her yıl 8 milyonu aşkın insan sigara kullanımına bağlı nedenlerden ölüyor.

Pasif içicilik çocuk ölümlerinin yüzde 28'inden sorumlu

Pasif içicilik de sigara içen bireyde olduğu gibi sağlık sorunlarına yol açarak yılda 1,2 milyon ölüme neden oluyor. Dünya genelinde çocukların yüzde 40'ının pasif içiciliğe maruz kaldığı, pasif içiciliğin çocuk ölümlerinin yüzde 28'inden sorumlu olduğu bildirildi. Yani, sigara kullanımı hem içen bireyi hem ailesini hem de çevresini sağlık açısından olumsuz etkiliyor.

Sağlık harcamalarının yüzde 9'u tütün ürünlerine bağlı hastalıklar için yapılıyor.

Sigarayı bırakmanın yaşı ve zamanı yok

Her yılın yeni başlangıçlar için bir adım olarak görüldüğünü belirten Öztürk, sigara içenlerin de sigarayı bırakmaya karar vermelerinin yeni ve sağlıklı bir hayata atacakları ilk adım olacağını söyledi. Sigarayı bırakmanın yaşı ve zamanı olmadığının altını çizdi.

Öztürk, sigarayı bırakmak için zaman kaybetmeden bilgi ve yardım almanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.