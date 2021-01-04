İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüs Türkiye'de de görüldü.

Hızlıca tedbirler devreye girdi. Sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu.

İngiltere'den gelen kişiler ve temaslıları izolasyona alındı.

'Baştan tedbir alınması daha çok bulaşı engellemiştir'

Mutasyonlı virüs akıllarda yeni soru işaretleri oluşturdu.Peki, mutasyona uğramış virüs daha fazla kişiye bulaşır mı? Mutasyonlu virüs konusunda merak edilenleri Toplu Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, TRT Haber yayınında cevapladı.

-Mutasyonlu virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olması ne anlama geliyor?

-COVID-19 belirtileri ile mutasyona uğramış yeni türün belirtileri aynı mı?



Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, merak edilen soruları @trthaber’de yanıtladı. pic.twitter.com/KyNlDYViEI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 4, 2021

Prof. Dr. Necmi İlhan, bu durumun hemen saptanması güç olduğunu söyleyerek, "Önce PCR testi yapılıyor. Pozitif dendikten sonra geriye dönük analizlerle mutasyon olup olmadığı ortaya çıkıyor. Baştan sınırlandırmış olması daha fazla kişiye bulaşı engellemiştir diye düşünüyorum" dedi.

'Aşılar mutasyonlu virüs üzerinde de etkili'

Uzmanlara göre, henüz vaka sayıları çok az. Ancak, bulaşı engellemek için tedbirli olmak şart.

Necmi İlhan, şuanda mutasyonun bulaşı artıran bir mutasyon olduğunu, hastalık etkisini artırmadığını söyledi.

İlhan, önlemlere aynı şekilde uyulması gerektiğini, geliştirilen aşıların mutasyona uğrayan virüse karşı da etkili olacağını düşünüyor.

'Önlemlerimizi iki kat artırmalıyız'

Mutasyonlu virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olması ne anlama geliyor?

İlhan bu soruya da şu şekilde yanıt verdi:

"Hiç rehavete gerek yok. Aşıya giden de bir yoldayız. O yüzden mutlaka maske takmaya önem vermemiz gerekiyor. Önlemlerimize eskisinden daha fazla önem vermeliyiz, iki kat artırmak daha iyi. El hijyenine, maskeye, mesafeye ve havalandırmaya daha çok özen gösterelim. Hepimizin daha dikkatli ve tedbirli olarak üstesinden geleceğini unutmayalım."

'Tek doz aşı yeterli değil'

Diyarbakır'da bir aşı gönüllüsünde tek doz aşılama ile antikor oluştu.

Peki, tek doz aşı yeterli mi?

İlhan, tek doz aşının doğru bir yaklaşım olmadığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"İki doz yaparak daha uzun süreli antikor, daha uzun süreli bağışıklık oluşturmak doğru yaklaşım olacaktır."

Uzmanlar, nisan ayında devreye girmesi planlanan yerli aşı ile salgında önemli bir eşiğin geçileceği kanaatinde.