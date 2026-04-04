Gündem
TRT Haber 04.04.2026 14:13

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye'ye ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'de bugün resmi temaslarda bulunacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 4 Nisan 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Ukrayna’yla ikili gündemimizdeki konular ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkesin tesisi ve kalıcı çözüme yönelik çabaların ele alınması öngörülmektedir."

Burhanettin Duran Ukrayna Vladimir Zelenskiy
