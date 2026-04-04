Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merhum Türkeş'in Türkiye'ye ve Türk milletine olan bağlılığına vurgu yaptı.

Erdoğan mesajında, "Türkiye ve Türk milletine duyduğu sarsılmaz bağlılıkla gönüllerde müstesna bir yer edinen Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i, ebediyete irtihalinin 29’uncu yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkeş'in fikirleri ve mücadelesiyle hatırlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

Merhum Türkeş, fikirleri ve mücadelesiyle kadirşinas milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Mekânı cennet olsun.