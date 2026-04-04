Fiyatlarla oynayıp halka bozuk et yedirmeye çalışan 7 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuruları ve Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu üzerine bazı besici tedarikçilerin et ürünlerinin fiyatlarını olağanüstü şekilde yükselttiği ve bozulmuş etleri piyasaya sürdüklerinin tespit edildiği hatırlatıldı.

Bu tedarikçilere yönelik 31 Mart'ta Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya olmak üzere 8 ilde bulunan 28 şüpheli ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak denetimleri önceden haber veren 5 kamu görevlisi de dahil olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, çalışmalar sonucu 31 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise firari olmaları nedeniyle yakalama emri düzenlendiği anımsatıldı.

Gözaltındaki 5 şüpheli hakkında 1 Nisan'da, 16 şüpheli hakkında ise 3 Nisan'da Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı verildiği, aynı tarihte 10 şüpheliden 7'sinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, 3 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.