Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.04.2026 11:19

Fiyatlarla oynayıp halka bozuk et yedirmeye çalışan 7 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli 8 ilde et fiyatlarını manipüle ettikleri ve bozulmuş ürünleri piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Fiyatlarla oynayıp halka bozuk et yedirmeye çalışan 7 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuruları ve Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu üzerine bazı besici tedarikçilerin et ürünlerinin fiyatlarını olağanüstü şekilde yükselttiği ve bozulmuş etleri piyasaya sürdüklerinin tespit edildiği hatırlatıldı.

Bu tedarikçilere yönelik 31 Mart'ta Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya olmak üzere 8 ilde bulunan 28 şüpheli ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak denetimleri önceden haber veren 5 kamu görevlisi de dahil olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, çalışmalar sonucu 31 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise firari olmaları nedeniyle yakalama emri düzenlendiği anımsatıldı.

Gözaltındaki 5 şüpheli hakkında 1 Nisan'da, 16 şüpheli hakkında ise 3 Nisan'da Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı verildiği, aynı tarihte 10 şüpheliden 7'sinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, 3 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Sıradaki Haber
Yerel yönetimlere "sahipsiz köpek" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:34
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ