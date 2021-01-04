Sağlık ekipleri, ne karlı yollar ne de soğuk hava dinliyor. Her durumda görevlerine ara vermeden hastaların imdadına koşuyor.

Aile Hekimi Dr. Merve Güneş, Muş'ta yolların bazen kapandığını ama buna rağmen köylerin çoğuna yetiştiklerini söylüyor.

Sağlık ekipleri, her durumda şifa dağıtıyor

Hastalar, doktorlara çağrı merkezi üzerinden ulaşıyor. Tüm tedbir ve önlemlerini alan ekipler hemen yola koyuluyor.

Gittikleri köylerde sadece koronavirüs hastalarına bakmıyorlar. Farklı sorunları olan hastalara da şifa dağıtıyorlar.

Güneş, "Muayenelerini yapıyoruz, ona göre tedavilerini veriyoruz. Gerekli gördüğümüz şartlarda onların hastaneye sevkini sağlıyoruz" dedi.

Kırsalda ulaşım zorlu olmasına rağmen sağlık ekipleri her yere yetişiyor.