Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.04.2026 00:47

Rizeli Safa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istediği imzalı Arda Güler formasına kavuştu

Ramazan Bayramı'nda Rize'de Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan imzalı Arda Güler forması talep eden 13 yaşındaki Safa Doruk Balaydın'ın isteği yerine getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nda Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesine ziyarette bulunduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret sırasında hastanede tedavi gören Safa Doruk Balaydın ile görüştüğü, kendisinin Erdoğan'dan imzalı Arda Güler forması talep ettiği belirtildi.

Balaydın ve ailesinin Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a ziyarette bulunduğu aktarılan açıklamada, Arda Güler'in imzaladığı milli takım formasının Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve milli futbolcu Arda Güler'in selamlarıyla verildiği ifade edildi.

Vali Baydaş, Arda Güler'in milli ve manevi duruşuyla örnek olduğunu belirterek, "Biz hastaneye geldik ve dedik ki hasta ziyaret edelim. Safa dedi ki 'Ben forma istiyorum.' Cumhurbaşkanımız da Gençlik ve Spor Bakanımıza konuyu talimatlandırdı. Gençlik Spor Bakanımız da formayı imzalatarak hediye olarak gönderdi. Biz sana formayı hem Cumhurbaşkanımızın hem Gençlik ve Spor Bakanımızın hem de Arda'nın hediyesi olarak veriyoruz. Normalde imza atarken imza atıp geçerler ama üstüne ismini yazarak imzalamış." ifadelerini kullandı.

Baydaş, milli takımda genç bir jenerasyon bulunduğuna değinerek, "Allah nazardan saklasın. Her biri hakikaten hem yetenekleriyle çok temayüz etmiş çocuklar hem de ahlaklarıyla, edepleriyle, milli ve manevi duruşlarıyla örnek çocuklar." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Baydaş, Balaydın'a ayrıca Çaykur Rizespor'un imzalı formasını da hediye etti.

ETİKETLER
Rize Arda Güler Recep Tayyip Erdoğan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:34
Kabine 'Orta Doğu' gündemiyle toplanacak
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ