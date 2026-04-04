İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de bir fabrikada yangın çıktı

İsrail ordusu, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu açıkladı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın İsrail’in güneyini hedef alan ilk füze saldırısı nedeniyle Berşeva ve Arad kentleri ile Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığını aktarıldı.

Haberde, İran'ın misillemesinin ardından Necef Çölü bölgesindeki sanayi alanında bulunan bir fabrikada yangın çıktığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sanayi bölgesindeki fabrikada bir yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği dikkati çekti.

İran füzesinin doğrudan isabet kaydedip etmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İran'ın füzesinin ardından İsrail’in orta kesimindeki bazı binalarda hasar oluştu

İran’ın, İsrail'in orta kesimini hedef alan ikinci misillemesinde ise "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesi dahil, geniş bir kesimde sirenler çaldı.

Yedioth Ahronot gazetesi, İran'ın füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv kenti yakınlarındaki Rosh HaAyin bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktığını yazdı.

Petah Tikva kentinde ise bir binanın hasar gördüğü ve Tel Aviv'de bazı caddelerde hasar oluştuğu bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamada ise ekiplerinin, Tel Aviv ve Bnei Brak'ta hasar gören bölgelere doğru yola çıktığı aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın ikinci misillemesinin ardından İsrail'in orta kesimindeki 7 kentte 17 farklı noktaya füze parçaları ve şarapnel düştüğünü aktardı.