Dünya
AA 03.04.2026 23:38

ABD’ye ait A10 uçağı, Hürmüz Boğazı çevresinde vuruldu

ABD'ye ait bir A10 savaş uçağı, Hürmüz Boğazı çevresinde İran hava savunma sistemleri tarafından hedef alındı. İran ordusu, uçağın Fars (Basra) Körfezi’ne düştüğünü açıkladı. ABD basının pilotun sağ kurtulduğunu bildirdi.

İran Ordusu, düşürülen bir A10 uçağına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, “ABD ve İsrail’e ait bir A10 uçağının Hürmüz Boğazı çevresinde hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı ve uçağın Fars (Basra) Körfezi’ne düştüğü” belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülme anına ait olduğu belirtilen görüntüleri de yayımladı.

NYT: Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci ABD savaş uçağı düştü

New York Times (NYT), Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğünü yazdı.

NYT'nin konuya yakın iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi'nde bugün ikinci ABD savaş uçağı daha vurularak düşürüldü.

Uçağın pilotu olaydan kurtuldu.

Öte yandan A-10 Warthog savaş uçağı, Hürmüz Boğazı yakınında F-15 savaş uçağıyla aynı anlarda düşürüldü.

NBC: Pilot sağ kurtuldu

Öte yandan Amerikan NBC televizyonu konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde A-10 tipi savaş uçağının vurulduktan sonra Kuveyt hava sahasına girdiğini belirtti.

İrtifa kaybında pilotun atlayarak kurtulduğu ve uçağın düştüğü kaydedildi.

