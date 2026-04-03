NBC: İran'da düşürülen F-15'i arama kurtarma çalışmalarına katılan 2 ABD helikopteri vuruldu

NBC televizyonunun ABD'li iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, bugün İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15 uçağını arama kurtarma çalışmalarına katılan 2 ABD helikopteri vuruldu.

Helikopterlerde bulunan mürettebat kurtuldu.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Ardından New York Times, F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı zamanda Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci ABD savaş uçağının daha düşürüldüğünü yazmıştı.