Dünya
AA 03.04.2026 23:05

NBC: İran'da düşürülen F-15'i arama kurtarma çalışmalarına katılan 2 ABD helikopteri vuruldu

Amerikan NBC televizyonu, İran'da düşürülen F-15'i arama kurtarma çalışmalarına katılan 2 ABD helikopterinin vurulduğunu, mürettebatın sağ kurtulduğunu duyurdu.

NBC: İran'da düşürülen F-15'i arama kurtarma çalışmalarına katılan 2 ABD helikopteri vuruldu
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

NBC televizyonunun ABD'li iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, bugün İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15 uçağını arama kurtarma çalışmalarına katılan 2 ABD helikopteri vuruldu.

Helikopterlerde bulunan mürettebat kurtuldu.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Ardından New York Times, F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı zamanda Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci ABD savaş uçağının daha düşürüldüğünü yazmıştı.

Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
