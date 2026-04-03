Dünya
AA 03.04.2026 21:55

NYT: Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci ABD savaş uçağı düştü

New York Times (NYT) gazetesi, bugün F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı zamanda Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci ABD savaş uçağının daha düşürüldüğünü yazdı.

NYT: Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci ABD savaş uçağı düştü

NYT'nin konuya yakın iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi'nde bugün ikinci ABD savaş uçağı daha vurularak düşürüldü.

Uçağın pilotu olaydan kurtuldu.

Öte yandan A-10 Warthog savaş uçağı, Hürmüz Boğazı yakınında F-15 savaş uçağıyla aynı anlarda düşürüldü.

NBC: Pilot sağ kurtuldu

Öte yandan Amerikan NBC televizyonu konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde A-10 tipi savaş uçağının vurulduktan sonra Kuveyt hava sahasına girdiğini belirtti.

İrtifa kaybında pilotun atlayarak kurtulduğu ve uçağın düştüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

ETİKETLER
ABD ABD İran ilişkileri ABD-İsrail-İran Savaşı Hürmüz Boğazı İran
İran, ABD'nin teklifini reddetti
SON HABERLER
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
