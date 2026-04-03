AA 03.04.2026 21:30

AP: Pentagon'dan yazılan bir e-postaya göre, ABD ordusu 'bir uçağın düşürüldüğüne' dair bildirim aldı

Associated Press (AP), ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) gönderilen bir e-postaya göre, ABD ordusunun Orta Doğu'da "bir uçağın düşürüldüğüne" dair bildirim aldığını öne sürdü.

AP’nin ele geçirdiğini belirttiği Pentagon’dan gelen e-postada, ABD ordusuna Orta Doğu'da "bir uçağın düşürüldüğüne" dair bilgi verildiği belirtildi.

Söz konusu e-postada uçağın düşürülmesiyle ilgili daha fazla ayrıntı verilmediği aktarıldı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de daha önceki bir açıklamasında, söz konusu düşürüldüğü belirtilen uçakla ilgili Başkan Donald Trump'ın bilgilendirildiğini söylemiş ancak başka bir bilgi vermemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuş, uçağın pilotlarının fırlatma koltuğunu kullanarak ülke içine indiği belirtilmişti.

ABD basınına konuşan kaynaklar, uçağın iki pilotundan birinin ABD güçleri tarafından kurtarıldığını, diğer pilot için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

