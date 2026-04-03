BAE’nin Habşan gaz tesislerine saldırı: 1 kişi öldü, tesislerde ciddi hasar oluştu

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisi’nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Abu Dabi’de bulunan Habşan Doğal Gaz Tesisleri’nde daha önce duyurulan saldırının ardından düşen şarapneller nedeniyle Mısır vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, tahliye sırasında ikisi Pakistanlı ve ikisi Mısırlı olmak üzere dört kişinin hafif yaralandığı, tesislerde ciddi hasar meydana geldiği ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Olayın takip edildiği belirtilen açıklamada, çıkan iki yangına acil müdahale ekiplerinin hızlı şekilde müdahale ederek yangınları kontrol altına aldığı kaydedildi.