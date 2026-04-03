Mehr Haber Ajansı: Düşürülen savaş uçağının pilotunu arama çalışmasına katılan ABD helikopteri vuruldu

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, İran tarafından düşürülen ABD savaş uçağının pilotunu bulmak için arama-tarama faaliyetlerine katılan bir ABD helikopterinin vurulduğunu açıkladı.

Vurulan helikopterin fotoğrafları yayımlanırken konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

"ABD savaş uçağı düşürüldü" iddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin orta kesimlerinde bir F-35 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü iddia etmişti.

Düşürülen uçağa ait olduğu iddia edilen fotoğraflar, ülke medyasında paylaşılmıştı.

Paylaşılan fotoğraflardaki detaylar

Düşürüldüğü açıklanan uçağa ilişkin İran basınında yayımlanan fotoğraflarda, uçağın kuyruk enkazındaki "U.S. Air Forces in Europe" yazısının bulunduğu amblem, F-15 Eagle uçakları üzerindeki amblemlerle eşleşiyor.

ABD’nin pilotu arama çalışmaları

ABD'nin uçağın pilotunu kurtarmak için Black Hawk helikopteri ve bir C-130 askeri kargo uçağıyla arama çalışmalarına teşebbüs ettiği ancak çabalarının başarısız olduğu ifade edilmişti.