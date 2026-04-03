Emirates Global Aluminium: Abu Dabi'deki üretim merkezinde büyük hasar oluştu

EGA'dan yapılan açıklamaya göre, İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırıları sonucu Halife Endüstri Bölgesi (KEZAD) içerisinde yer alan Al Taweelah tesisi ciddi hasar aldı.

Saldırılar nedeniyle saha tamamen tahliye edilirken, alüminyum izabe tesisi, dökümhane, enerji santrali, alümina rafinerisi ve geri dönüşüm tesisinde acil durum kapatma prosedürleri devreye alınırken, üretimde uzun süreli aksama beklenebileceğini aktarıldı.

Açıklamada, birincil alüminyum üretiminin yeniden başlaması için altyapı hasarlarının giderilmesi ve izabe tesisindeki indirgeme hücrelerinin kademeli olarak yeniden devreye alınması gerektiği belirtilirken, ilk değerlendirmelere göre, tam kapasite üretime dönüşün 12 aya kadar sürebileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, alümina rafinerisi ile geri dönüşüm tesisinde üretimin daha erken yeniden başlamasının beklendiği, ancak bunun nihai hasar tespitine bağlı olduğu ifade edildi.

Tesisin 2025 yılında yaklaşık 1,6 milyon ton döküm alüminyum ürettiği, şirketin BAE’de ve dünya genelinde stok ve sevkiyat imkanlarına sahip olduğu belirten açıklamada, Al Taweelah alümina rafinerisinin aynı yıl 2,4 milyon ton üretim yaparak şirketin alümina ihtiyacının yüzde 46’sını karşıladığı, geri dönüşüm tesisinin ise yıllık 185 bin ton kapasiteyle faaliyet gösterdiği ifade edildi.

EGA CEO’su Abdunnasır bin Kelban da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı sert şekilde kınayarak farklı milletlerden çalışanların görev başında hedef alınmasını kabul edilemez bulduklarını söyledi ve tüm çalışanların güvende olmasından dolayı şükrettiklerini, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti.

Kelban, Al Taweelah tesisinin küresel ekonomi açısından kritik önemde olduğunu vurgulayarak saldırıların dünya genelinde birçok sektörün tedarik zincirini etkileyebileceğini ifade etti.