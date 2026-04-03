Az Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.04.2026 18:00

Emirates Global Aluminium: Abu Dabi'deki üretim merkezinde büyük hasar oluştu

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Emirates Global Aluminium’un Abu Dabi’deki Al Taweelah tesisine yönelik saldırı sonrası ağır hasar oluştu ve üretimin yeniden başlamasının 12 ayı bulabileceği bildirildi.

EGA'dan yapılan açıklamaya göre, İran tarafından düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırıları sonucu Halife Endüstri Bölgesi (KEZAD) içerisinde yer alan Al Taweelah tesisi ciddi hasar aldı.

Saldırılar nedeniyle saha tamamen tahliye edilirken, alüminyum izabe tesisi, dökümhane, enerji santrali, alümina rafinerisi ve geri dönüşüm tesisinde acil durum kapatma prosedürleri devreye alınırken, üretimde uzun süreli aksama beklenebileceğini aktarıldı.

Açıklamada, birincil alüminyum üretiminin yeniden başlaması için altyapı hasarlarının giderilmesi ve izabe tesisindeki indirgeme hücrelerinin kademeli olarak yeniden devreye alınması gerektiği belirtilirken, ilk değerlendirmelere göre, tam kapasite üretime dönüşün 12 aya kadar sürebileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, alümina rafinerisi ile geri dönüşüm tesisinde üretimin daha erken yeniden başlamasının beklendiği, ancak bunun nihai hasar tespitine bağlı olduğu ifade edildi.

Tesisin 2025 yılında yaklaşık 1,6 milyon ton döküm alüminyum ürettiği, şirketin BAE’de ve dünya genelinde stok ve sevkiyat imkanlarına sahip olduğu belirten açıklamada, Al Taweelah alümina rafinerisinin aynı yıl 2,4 milyon ton üretim yaparak şirketin alümina ihtiyacının yüzde 46’sını karşıladığı, geri dönüşüm tesisinin ise yıllık 185 bin ton kapasiteyle faaliyet gösterdiği ifade edildi.

EGA CEO’su Abdunnasır bin Kelban da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı sert şekilde kınayarak farklı milletlerden çalışanların görev başında hedef alınmasını kabul edilemez bulduklarını söyledi ve tüm çalışanların güvende olmasından dolayı şükrettiklerini, yaralılara acil şifalar dilediklerini belirtti.

Kelban, Al Taweelah tesisinin küresel ekonomi açısından kritik önemde olduğunu vurgulayarak saldırıların dünya genelinde birçok sektörün tedarik zincirini etkileyebileceğini ifade etti.

ETİKETLER
BAE İran
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ