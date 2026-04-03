İran, düşürülen İHA'nın ardından BAE ve Suudi Arabistan'dan izahat istedi

Bekayi, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, dün İran'da düşürüldüğü açıklanan ve Çin menşeli Wing Loong II modeli olduğu ortaya çıkan bir İHA'nın bölge ülkeleri tarafından gönderilmiş olabileceğine işaret etti.

İHA'nın Şiraz'da düşürüldüğünü aktaran Bekayi, "Bu insansız hava aracının enkazı, bazı ülkelerin İsrail ve Amerikan rejimlerinin İran halkına karşı işlediği saldırganlık suçu ve diğer suçlara doğrudan katılımının ve aktif suç ortaklığının yeni bir kanıtı olabilir. Bölgedeki bu tür insansız hava araçlarının sahibi ve kullanıcısı olarak kabul edilen iki ülkenin her biri bunu açıklamak zorundadır." ifadelerini kullandı.

İran, hava savunma kuvvetleri, dün Şiraz yakınlarında gelişmiş bir İHA'nın vurulduğunu duyurmuş ve vurulan İHA'nın Amerikan MQ-9 modeli olabileceğini duyurmuştu. Daha sonra enkazın incelenmesi sonrasında düşürülen uçağın Amerikan MQ-9'a değil, Suudi Arabistan veya BAE tarafından da kullanılan bir Çin menşeli Wing Loong II'ye ait olduğu ortaya çıkmıştı.