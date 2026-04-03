İran lideri Hamaney'in Temsilcisi: ABD güçlerini bölgeden çıkarmayı hedefliyoruz

İran lideri Hamaney'in Savunma Konseyi'ndeki Temsilcisi Ahmediyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Ahmediyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik tehditlerine şu ifadelerle yanıt verdi:

"Ne tehditlere ne de boş gürültü ve gösterilere karşılık geri adım atacağız. Bu bölge bizim oyun alanımız ve cevaplarımız Hollywood şovlarına değil, rasyonel ve gerçekçi hesaplamalara dayanıyor.

İlk adımda Amerika'yı İran'dan kovmuştuk ikinci adım ise Amerika'yı bölgeden çıkarmak olacaktır."