AA 03.04.2026 17:07

Pezeşkiyan: Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehdidi kapsamlı savaş suçudur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" şeklindeki tehditlerinin "kapsamlı bir savaş suçu" anlamına geldiğini söyledi.

Pezeşkiyan: Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehdidi kapsamlı savaş suçudur

Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısını hedef alarak "taş devrine göndereceğiz" şeklindeki tehditlerine yanıt verdi.

"Bütün bir ulusu Taş Devri'ne geri göndermekle tehdit etmek, büyük bir savaş suçundan başka bir anlama gelir mi?" diye soran Pezeşkiyan, "Bu soruyu hukukçu olan Finli mevkidaşıma (Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb) sordum. Tarih, suçlular karşısında sessiz kalmanın bedelini ağır ödeyenlerle doludur." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Önümüzdeki 2 ila 3 hafta içinde onları (İran'ı) son derece sert şekilde vuracağız. Onları ait oldukları yere, Taş Devri’ne geri göndereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Mesud Pezeşkiyan ABD İran İsrail
Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
