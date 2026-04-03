AB'de akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor

AB Komisyonu, akaryakıt fiyatlarına ilişkin haftalık verilerini yayımladı.

Verilere göre, Orta Doğu'daki gelişmeler öncesindeki hafta AB genelinde benzinin litre fiyatı 1,64 avro, dizelin litre fiyatı 1,59 avro seviyesinde seyrediyordu.

ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sonrası, petrol ticareti açısından stratejik önemde bulunan Hürmüz Boğazı'nda ticaretin durma noktasına gelmesiyle petrol fiyatları hızla arttı. Petrol fiyatlarındaki artış, Avrupa'da akaryakıt fiyatına da yansıdı.

AB genelinde benzinin litre fiyatı son güncellemenin yapıldığı 30 Mart itibarıyla ortalama 1,87 avro, dizelin litre fiyatı 2,07 avro seviyesine çıktı.

Böylece, AB genelinde Orta Doğu’da yaşananlar öncesine kıyasla benzinin litre fiyatı yüzde 14 ve dizelin litre fiyatı yüzde 30,2 artış gösterdi.

Fiyatlardaki artış ülkelere göre farklılık gösterdi.

Almanya'da savaş öncesinde benzinin litre fiyatı ortalama 1,82 avro ve dizelin litre fiyatı 1,73 avro civarında seyrediyordu. Benzinin litre fiyatı 30 Mart itibarıyla yüzde 17 artışla 2,13 avroya, dizelin litre fiyatı ise yüzde 32,4 artışla 2,29 avroya çıktı.

Fransa'da 23 Şubat haftasında benzinde 1,71 avro ve dizelde 1,65 avro seviyesinde olan ortalama litre fiyatı, bu hafta itibarıyla sırasıyla 2,01 avro ve 2,19 avroya ulaştı. Böylece, Fransa'da fiyatlar savaş öncesine göre benzinde yüzde 17,5 ve dizelde yüzde 32,7 arttı.

İtalya'da benzinin litre fiyatı aynı dönemde 1,65'ten yüzde 4,8 artarak 1,73 avroya, dizelin litre fiyatı 1,70'ten ise yüzde 19,4 yükselerek 2,03 avroya çıktı.

İspanya'da benzinin litre fiyatı bu dönemde 1,47'den yüzde 6,1 artışla 1,56 avroya, dizelin litre fiyatı 1,42'den yüzde 25,3 yükselişle 1,78 avroya ulaştı.