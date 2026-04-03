BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik saldırılarda 12 kişi yaralandı

Abu Dabi hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, bölgeye yönelik saldırılara karşı hava savunma sistemleri devreye girdi.

Saldırının engellendiği müdahale sırasında Abu Dabi Emirliğindeki Acban bölgesine şarapneller düştüğü aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlgili birimler, olayda 6'sı Nepal vatandaşı ve 5'i Hindistan vatandaşı olmak üzere 11 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını teyit etti. Ayrıca Nepal vatandaşı bir kişinin de ağır yaralandığı belirtildi."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında nükleer müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere misillemelerle karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.