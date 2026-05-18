Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.05.2026 22:45

Gazze'de tıbbi görüntüleme cihazları için acil çağrı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında sağlık tesislerindeki çok sayıda tıbbi cihazın zarar görmesinden sonucu görüntüleme hizmetlerinin durma noktasına geldiğini açıkladı.

Gazze'de tıbbi görüntüleme cihazları için acil çağrı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze’de yaşanan savaş nedeniyle tıbbi görüntüleme cihazlarında ciddi yetersizlik oluştuğu ve bunun sağlık krizini derinleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığının acil olarak temel röntgen cihazları, mobil röntgen cihazları ve ortopedik cerrahi operasyonlarda kullanılan görüntüleme cihazlarına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık tesislerinde çok sayıda tıbbi cihazın yakıldığı kaydedilen açıklamada, hastaneler ile sağlık merkezlerinde görüntüleme hizmetlerinin durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü saldırılar sırasında sağlık altyapısının ağır zarar gördüğü belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail ordusunun ağır saldırıları, yıkım ve ablukası nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği, Gazze Şeridi’nde, tıbbi görüntüleme cihazlarının yüzde 76’sının kullanılamaz halde olduğu kaydedilmişti.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
BM: Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm insanların zarar görmediğinden emin olmak istiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'daki tarım arazilerini kundakladı
22:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diyalog teslim olmak anlamına gelmez
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaelispor forması imzaladı
22:33
BM: Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm insanların zarar görmediğinden emin olmak istiyoruz
22:31
ABD'den en kırılgan ülkelerin Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesine izin
22:25
Emine Erdoğan: Bu değerli topluluk, azmin, özverinin ve tutkunun en güzel yansımalarından biri
Erzurum'da Türk dünyasının lezzetleri tanıtıldı
Erzurum'da Türk dünyasının lezzetleri tanıtıldı
FOTO FOKUS
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ