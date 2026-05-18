Parçalı Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.05.2026 22:49

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diyalog teslim olmak anlamına gelmez

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin çıkarlarını gözetme konusunda geri adım atmayacaklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diyalog teslim olmak anlamına gelmez

Pezeşkiyan, sosyal medya platformundaki hesabından, müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran yönetiminin, halkın çıkarlarını koruyarak diyaloga girdiğine ve hiçbir şekilde yasal haklardan vazgeçilmeyeceğine vurgu yapan Pezeşkiyan, “Diyalog teslim olmak anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, tüm güçleriyle İran’ın çıkarlarının koruyucusu olacaklarını söyledi.

İran basını: ABD İran’a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü

Öte yandan, İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre ABD, İran’a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü.

ABD’nin İran’a ilettiği şartlar; ABD tarafından tazminat ödenmemesi, İran’daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye teslim edilmesi, İran’ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması olarak sıralandı.

İran ise müzakere şartlarını, savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki egemenliğinin tanınması olarak açıklamıştı.

ETİKETLER
İran Mesud Pezeşkiyan
Sıradaki Haber
Gazze'de tıbbi görüntüleme cihazları için acil çağrı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:20
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "19 Mayıs" mesajı
23:59
İstanbul'un iki ilçesinde yollar trafiğe kapatılacak
23:57
Turhal'da sel ve taşkın riskine karşı mahalle ve köyler tahliye edilecek
23:52
Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesine yönelik operasyonda 15 şüpheli tutuklandı
23:49
ABD'den Hindistan'a toplam 428,2 milyon dolarlık silah satışına onay
00:24
ABD'de San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı
Erzurum'da Türk dünyasının lezzetleri tanıtıldı
Erzurum'da Türk dünyasının lezzetleri tanıtıldı
FOTO FOKUS
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ