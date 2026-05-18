Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.05.2026 22:31

BM: Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm insanların zarar görmediğinden emin olmak istiyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu’na saldırısı için filodaki aktivistlerin zarar görmesini istemediklerini ve bunun "barışçıl" bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti.

BM: Küresel Sumud Filosu'ndaki tüm insanların zarar görmediğinden emin olmak istiyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

AA muhabirinin İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısı hakkındaki sorusuna Haq, “Filodaki tüm insanların zarar görmediğinden emin olmak istiyoruz. Bunun barışçıl bir şekilde ele alınmasını istiyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Haq, BM’nin açık denizlerdeki müdahaleler ve benzeri durumlar hakkında her zaman dile getirdikleri endişelerin bu saldırı için de geçerli olduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı saldırısına maruz kalmıştı.

Haydut İsrail, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırıyor
Haydut İsrail, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırıyor

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs’ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Trump'tan "İran saldırısını erteledim" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'daki tarım arazilerini kundakladı
22:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diyalog teslim olmak anlamına gelmez
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaelispor forması imzaladı
22:49
Gazze'de tıbbi görüntüleme cihazları için acil çağrı
22:31
ABD'den en kırılgan ülkelerin Rus petrolüne geçici olarak erişebilmesine izin
22:25
Emine Erdoğan: Bu değerli topluluk, azmin, özverinin ve tutkunun en güzel yansımalarından biri
Erzurum'da Türk dünyasının lezzetleri tanıtıldı
Erzurum'da Türk dünyasının lezzetleri tanıtıldı
FOTO FOKUS
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
Sele kapılıp 100 metre sürüklendi: Ağaca sarılarak hayatta kaldım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ