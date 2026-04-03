Az Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.04.2026 15:07

BAE: İran gün içinde 18 balistik, 4 seyir füzesi ve 47 İHA ile saldırı düzenledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin gün içerisinde İran'dan atılan 18 balistik, 4 seyir füzesi ile 47 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini açıkladı.

BAE: İran gün içinde 18 balistik, 4 seyir füzesi ve 47 İHA ile saldırı düzenledi

BAE Savunma Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, bugün İran'dan atılan 18 balistik, 4 seyir füzesi ile 47 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İran saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana BAE hava savunma sistemlerinin toplam 475 balistik füze, 23 seyir füzesi ve 2 bin 85 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Saldırılarda, görev başındaki 2 asker ile BAE ordusuyla sözleşmeli çalışan Fas uyruklu bir sivilin hayatını kaybettiği, ayrıca Pakistan, Nepal, Bangladeş, Filistin ve Hindistan uyruklu 9 sivilin öldüğü ifade edilen açıklamada, çeşitli uyruklardan 203 kişinin yaralandığı aktarıldı.

BAE Savunma Bakanlığı, ülkenin güvenliğini hedef alan tehditlere karşı tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Ürdün: İran'dan atılan 2 füzeyi engelledik

Ürdün, son 24 saatte İran’dan fırlatılan 2 füzeyi engellediğini duyurdu.

Ürdün ordusu ile Kamu Güvenliği Müdürlüğünün ortak yazılı açıklamasına göre, son 24 saatte İran'dan ülkeye ateşlenen 2 füze etkisiz hale getirildi.

Son bir günde şarapnel ve mühimmat parçalarına ilişkin 17 ihbarla ilgilenildiği kaydedilen açıklamada, Zerka ve Kerak kentlerinde iki kişinin yaralandığı ve bazı bölgelerde hasarların meydana geldiği ifade edildi.

ETİKETLER
BAE İran
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ