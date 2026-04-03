AA 03.04.2026 15:05

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği son saldırılarda 5 kişi öldü

İsrail ordusunun gün içinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği son saldırılarda 5 kişi öldü

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Burc Kalavay beldesine düzenlediği 2 saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kentin Yuhmur eş-Şakif beldesini hedef alan İsrail saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şaitiye beldesinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda da 1 Suriyeli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusunun Suhmur beldesinde cuma namazı sonrası camiden çıkanları hedef alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1345 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 935 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
