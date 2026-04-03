AA 03.04.2026 13:21

Macron: Amacımız iki baskın gücün uydu devletleri olmamak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Çin'i kastederek, "Amacımız iki baskın gücün vasalları (uydu devletleri) olmamak." dedi.

Macron: Amacımız iki baskın gücün uydu devletleri olmamak

Macron, Güney Kore'ye resmi ziyareti kapsamında başkent Seul'deki Yonsei Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Macron, Fransa ve Güney Kore gibi demokrasilerin birlikte gerçekleştireceği çok sayıda şey olduğunu belirterek, "Bu işbirliğinin temelinde, demokratik ülkelerimizde, Avrupa'da, Kanada, Brezilya ve Hindistan'da ortak bir program var." dedi.

Macron, ABD ve Çin'i kastederek, "Amacımız iki baskın gücün vasalları (uydu devletleri) olmamak." diye konuştu.

Küresel arenada üçüncü bir yolun mümkün olduğuna işaret eden Macron, "Çin'in baskınlığına bağımlı olmak istemiyoruz, ABD'nin belirsizliğine maruz kalmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Macron, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrası küresel düzeni kurmakta üstlendiği role değinerek, "Karşılaştığımız sorun şu ki en fazla sorumluluğu olan başat ülkeler, uluslararası düzeni tehlikeye atmaya başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İran'la ilgili meselelerin yalnızca bombardımanlarla çözülmesinin imkansız olduğunu" vurgulayan Macron, bir ülke yönetiminin beğenilmediği için ona müdahale edileceğinin söylenmesinin Pandora'nın kutusunu açmak anlamına geldiğini savundu.

Macron, ziyaret kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile de çalışma toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Toplantının başında konuşan Macron, Güney Kore ile Fransa arasındaki savunma ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirtti.

Emmanuel Macron, farklı ortaklarıyla birlikte bağımsızlık isteyen bir koalisyona inandıklarını ve her türlü hegemonyaya karşı olduklarını ifade etti.

Macron'un Seul'e ziyareti kapsamında Fransa ile Güney Kore arasındaki ilişkiler genel stratejik ortaklık seviyesine yükseltildi.

