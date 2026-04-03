The Economist: Hindistan, milyonlarca varilinin Körfez'de mahsur kalmasıyla tekrar Rus petrolüne döndü

İngiltere merkezli The Economist dergisinin haberinde, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve Tahran yönetiminin misillemeleriyle devam eden savaşta İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasının Hindistan'ı yeni petrol kaynakları arayışına ittiğine işaret edildi.

Haberde, daha önce Hindistan'ın, ithalatının yaklaşık yarısını oluşturan günlük 2,5 milyon varili başta Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Orta Doğu'dan temin ettiği ancak bu miktarın yarıya düştüğü kaydedildi.

İran'ın, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan Hindistan bandıralı birkaç tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermesine rağmen Hindistan'ın milyonlarca varil petrolünün Körfez taraflarında mahsur kaldığı belirtilen haberde, Hindistan'ın bu açığı telafi etmek amacıyla yeniden Rus petrolüne yöneldiği anlatıldı.

Haberde, Rusya'nın Hindistan'ın petrol ithalatındaki payının, zirve yaptığı dönemde yaklaşık yüzde 44 seviyesindeyken şubat itibarıyla yüzde 25'e kadar düştüğü ancak şu anda yükselişe geçtiği aktarıldı.

Savaşın başlamasından bu yana Hindistan'ın Rusya'dan ilave yaklaşık 30 milyon varil petrol satın aldığı belirtilen haberde, bunun Körfez'den temin edilemeyen yaklaşık iki buçuk haftalık petrol miktarına denk geldiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler halihazırda küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.​​​​​​​