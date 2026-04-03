Az Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.04.2026 12:43

The Economist: Hindistan, milyonlarca varilinin Körfez'de mahsur kalmasıyla tekrar Rus petrolüne döndü

Hindistan'ın, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması sonucu Körfez'de mahsur kalan milyonlarca varil petrolü nedeniyle ortaya çıkan açığı tazmin etmek amacıyla yeniden Rus petrolüne yöneldiği belirtildi.

İngiltere merkezli The Economist dergisinin haberinde, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve Tahran yönetiminin misillemeleriyle devam eden savaşta İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasının Hindistan'ı yeni petrol kaynakları arayışına ittiğine işaret edildi.

Haberde, daha önce Hindistan'ın, ithalatının yaklaşık yarısını oluşturan günlük 2,5 milyon varili başta Irak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Orta Doğu'dan temin ettiği ancak bu miktarın yarıya düştüğü kaydedildi.

İran'ın, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan Hindistan bandıralı birkaç tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermesine rağmen Hindistan'ın milyonlarca varil petrolünün Körfez taraflarında mahsur kaldığı belirtilen haberde, Hindistan'ın bu açığı telafi etmek amacıyla yeniden Rus petrolüne yöneldiği anlatıldı.

Haberde, Rusya'nın Hindistan'ın petrol ithalatındaki payının, zirve yaptığı dönemde yaklaşık yüzde 44 seviyesindeyken şubat itibarıyla yüzde 25'e kadar düştüğü ancak şu anda yükselişe geçtiği aktarıldı.

Savaşın başlamasından bu yana Hindistan'ın Rusya'dan ilave yaklaşık 30 milyon varil petrol satın aldığı belirtilen haberde, bunun Körfez'den temin edilemeyen yaklaşık iki buçuk haftalık petrol miktarına denk geldiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, savaş nedeniyle kesilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler halihazırda küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.​​​​​​​

ETİKETLER
Hindistan Hürmüz Boğazı Rusya
Sıradaki Haber
Pentagon'un Orta Doğu'daki askeri kayıplara ilişkin güncel verileri paylaşmadığı iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:45
ABD-İsrail'in Tahran'a saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti
04:29
Göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayıp
04:19
İran'ın misillemesinin ardından İsrail'de art arda sirenler çaldı
03:38
İran'da sivil bir bina füzeyle vuruldu
03:33
Bursa'da seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
Seyhan Nehri'nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ