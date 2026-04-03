Dünya
AA 03.04.2026 12:18

ABD'li Senatör Murphy: ABD, İran'a karşı savaşı kaybediyor

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, ülkesinin Orta Doğu'da İran'a karşı sürdürdüğü saldırılara tepki göstererek, "Biz bu savaşı kaybediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'li Senatör Murphy: ABD, İran'a karşı savaşı kaybediyor

Senatör Murphy, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta içinde Beyaz Saray'da İran gündemine ilişkin güncel durumu değerlendirdiği "Ulusa Sesleniş" konuşmasındaki ifadelerine tepki gösterdi.

Konuşmanın içeriğinin "sadece Trump'ın zihninde var olan gerçekliklere dayandığını" belirten Murphy, ABD'nin İran'a karşı saldırılarına yönelik "Biz bu savaşı kaybediyoruz." dedi.

ABD'nin, (İran'ın) tüm füze, insansız hava araçları ve nükleer programlarını yok edemeyeceğini dile getiren Murphy, "İran, özellikle Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak kontrol altına alırsa, bölgede savaştan öncekinden daha fazla güç sergiler. Sahip olmadığımız milyarlarca doları harcıyoruz ve dünyayı istikrarsızlaştıran ve bizi beceriksiz gösteren bir savaşta Amerikan hayatlarını kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

Murphy, marttaki bir açıklamasında da ABD'nin İran ile savaşa neden girdiği konusunda "ikna edici argümanlar" görmediklerini belirterek, "İsrail bize İran'a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli. Bu nasıl bir ortaklık?" demişti.

DSÖ: İran'da 1 Mart'tan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 20'den fazla saldırıyı doğruladık
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, ABD Başkanı Trump'ın ifadelerini eleştirdi
İran: ABD kendi askerlerini bombaladı
Suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle yakalanan 16 zanlı tutuklandı
İran füzesi İsrail'in Hayfa kentinde binaya isabet etti: 4 yaralı
