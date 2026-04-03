Çok Bulutlu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.04.2026 11:23

İran: ABD'nin kara saldırısına hazırız, Amerikan askerlerine felaket yaşatacağız

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin kara saldırısı tehditlerine ilişkin "Amerika'nın kara saldırısının başlamasını bekliyoruz çünkü onlara dünyanın en zayıf ülkesini dahi asla işgal etmeyi düşünemeyecekleri bir ders vereceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz buna hazır." dedi.

Devlet televizyonunda katıldığı programda konuşan Şikarçi, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaşa dair gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.

ABD'nin İran'a karşı yanlış hesaplamalar yaptığını söyleyen Şikarçi, şöyle devam etti:

"Trump, İran'la savaşa yanlış tahminler ve hesaplamalarla girdi ve hiçbir gerekçe olmadan İran halkına karşı saldırganlığa başladı. Halkımıza verdikleri zarara karşılık veriyoruz, savaş kışkırtıcılığı yapmıyoruz. Minab'da genç kız ve erkek çocukların bulunduğu bir okula Tomahawk füzelerini attılar ve 160'tan fazla çocuğu kana buladılar.

Bu, Amerika gibi bir ülkenin ve Trump gibi bir Başkan'ın çaresizliğini ortaya koyuyor. Devrim Rehberini (Ayetullah Ali Hamaney) öldürürlerse ülkenin kısa sürede lidersiz kalacağını sandılar. Bunların İran'ın yapısı hakkında hiçbir bilgileri yok ve cehalet içindeler."

ABD'nin kara saldırısı tehditlerine ilişkin ise Şikarçi, "Amerika'nın kara saldırısının başlamasını bekliyoruz çünkü onlara dünyanın en zayıf ülkesini dahi asla işgal etmeyi düşünemeyecekleri bir ders vereceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz buna hazır." diye konuştu.

"Yüz yüze çatışmalarda Amerikalılara öyle bir felaket yaşatacağız ki gelecek nesiller boyunca hiç kimse bir daha ABD ordusuna gönüllü olarak katılmayacak." ifadelerini kullanan Şikarçi, ABD'nin bölgedeki üslerini vurduklarını ve Amerikan askerlerinin üsleri terk ettiğini hatırlattı.

Şikarçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölge halkını canlı kalkan olarak kullandınız. Bugün kayıplardan kaçınmak için ticari limanlarda, fabrikalarda, ofislerde ve otellerde saklanıyorsunuz ancak kara saldırısında böyle bir sığınak veya insan kalkanı yoktur ve biz böyle bir senaryoya çok güçlü şekilde hazırlandık. Şu ana kadar söylediğimiz her şeyi de gerçekleştirdik."

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
Kuveyt: Saldırı sonucu enerji ve su arıtma tesislerinden birinde maddi hasar oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:21
Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 2 kişi yaralı
00:32
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
00:18
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, ABD Başkanı Trump'ın ifadelerini eleştirdi
00:20
İran: ABD kendi askerlerini bombaladı
23:43
Suç içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle yakalanan 16 zanlı tutuklandı
23:41
İran füzesi İsrail'in Hayfa kentinde binaya isabet etti: 4 yaralı
Seyhan Nehri’nde renkli su korteji
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ