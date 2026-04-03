Dünya
AA 03.04.2026 11:15

Kuveyt: Saldırı sonucu enerji ve su arıtma tesislerinden birinde maddi hasar oldu

Kuveyt Elektrik ve Su Bakanlığı: İran saldırısı sonucu enerji ve su arıtma tesislerinden birinde maddi hasar meydana geldi.

Kuveyt: Saldırı sonucu enerji ve su arıtma tesislerinden birinde maddi hasar oldu

Bakanlık Sözcüsü Fatma Abbas Cevher Hayat, bakanlığın ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "enerji ve su arıtma tesislerinden birinde İran tarafından saldırı düzenlendiğini" kaydetti.

Tesislerin bazı bölümlerinde saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiğini olayın ardından derhal müdahale edildiği ve tesisin çalışma kapasitesinin devamı için gerekli operasyonun yapıldığını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Hayat, hasar gören bölgelerin güvenliğini sağlamak için güvenlik birimleri ve ilgili makamlarla tam koordinasyon içinde olunduğunu ifade etti.

Halkı sükunete ve asılsız söylentilere itibar etmemeye ve bilgileri resmi kaynaklardan almaya davet eden Sözcü, tüm teknik ekiplerin her türlü acil duruma karşı yüksek verimlilikle 24 saat esasına göre çalıştığını duyurdu.

İran Kuveyt
