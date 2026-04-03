İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evlerin yıkılmasına ilişkin planı sunacak

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine ilişkin planı bu hafta sunacak.

Lübnanlıların İsrail tarafından zorla yerinden edildiği bölgede, 3 kilometreye kadar genişlikteki alanda "güvenlik bölgesi" adı altında işgalin kalıcılaştırılması hedefleniyor.

Plana göre, bu kapsamda Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelerin tamamı yıkılacak, Lübnanlıların bir daha buralara dönmesine izin verilmeyecek.

İsrail ordusu, "üçüncü hat" olarak tanımlanan ve sınırdan 8 kilometre uzaklıkta bulunun hatta konuşlandırılacak.

Haberde, Tel Aviv yönetimi ve ordunun, İran'a yönelik saldırıların sona ermesi durumunda Hizbullah'a daha fazla odaklanılacağını ve Hizbullah-İran bağlantısının kopartılmasının önemini değerlendirdiği ileri sürüldü.

Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının İsrail ordusunun hedefleri arasında yer almadığı kaydedilen haberde, İsrail ordusunun daha önce bunu yapabileceği iddia edilirken artık bunu yapmak için "Lübnan'ın her köyünü tek tek dolaşmak gerektiğinin" farkına varıldığı savunuldu.